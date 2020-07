La Lazio in difesa ha solo un nome in testa: Maresh Kumbulla del Verona. E spunta il retroscena, raccontato dal Corriere dello Sport: prima della partita contro l'Hellas proprio Kumbulla sarebbe andato a salutare il ds della Lazio Igli Tare, con cui ha già un accordo di massimo. Un saluto che sa quasi di strategia, un ulteriore ammiccamento per favorire la trattativa.



MERCATO LAZIO - Tare e il presidente del Verona Setti ne hanno parlato di nuovo, confermando la distanza, anche se non incolmabile: la Lazio offre 22 milioni + André Anderson valutato 10 milioni per un totale di 32. Il Verona, dal canto suo, valuta la contropartita non più di 4-5 milioni e desidera – in aggiunta ai 22 messi sul piatto da Lotito – altri 5 milioni cash.