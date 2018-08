Il Rayo Vallecano è scatenato sul mercato, e potrebbe aprire un fronte nuovo anche in casa Lazio. Gli spagnoli stanno cercando un attaccante, stanno setacciando il mercato e hanno ridotto la rosa dei possibili nomi a 3 giocatori: Fran Sol (Willem II), Caicedo (Lazio), Raul de Tomàs (Real Madrid), più la pista, molto complicata, che porta ad Alvaro Negredo.



MERCATO LAZIO - Caicedo piace molto, il Rayo lo vorrebbe in prestito, ma ad una condizione: la Lazio dovrebbe pagare una parte dello stipendio. Come riporta Repubblica, se gli spagnoli dovessero convincere Caicedo, a quel punto la Lazio si getterebbe a capofitto su Wesley del Bruges, con Dembelè del Celtic prima alternativa.