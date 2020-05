Il futuro di Milan Badelj potrebbe essere... in Russia? Mentre si discute sulla ripresa del campionato, dirigenti e direttori sportivi stanno lavorando sul prossimo calciomercato. Uno dei nomi in uscita in casa Lazio è Milan Badelj: la Fiorentina difficilmente eserciterà il diritto di riscatto, su di lui potrebbero arrivare offerte dall'estero.



MERCATO LAZIO - Il centrocampista, come riportano i media russi, piace al Lokomotiv Mosca. Il club russo potrebbe a breve entrare in contatto con l'entourage del giocatore, per chiedergli la disponibilità al trasferimento in Russia.