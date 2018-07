Lazio e West Ham più vicini. La sensazione, come riporta il Corriere dello Sport, è che gli inglesi si siano fatti di nuovo avanti, che la trattativa sia ancora viva. Stavolta l'intesa sembra vicina, la situazione è chiara: Felipe Anderson vuole partire, la Lazio alla fine proverà ad accontentarlo prima del ritiro di Auronzo di Cadore.



MERCATO LAZIO - Inzaghi è stato chiaro: vuole puntare la Champions, in caso di addio a Felipe Anderson dovrà arrivare un sostituto all'altezza, se non migliore. Il dualismo con Luis Alberto ha chiuso ogni speranza al brasiliano, il sostituto dovrà essere più motivato, pronto a ritagliarsi uno spazio importante.