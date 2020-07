Lungo incontro nella notte per Boja Mayoral. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, con gli agenti dell'attaccante del Real Madrid è andato in scena un meeting notturno lunghissimo, con conference call per parlare con il CEO del Real Madrid, Jose Angel Sanchez. Un incontro esplorativo, che è servito a limare le differenze di vedute.



MERCATO LAZIO - Intanto la Lazio ha in mano l'accordo col giocatore: Lotito partiva da 1,5 più bonus, alla fine ha accontentato gli agenti. Borja Mayoral alla Lazio prenderà 2 milioni bonus compresi, facilmente raggiungibili. Ora tocca al Real: l'attaccante preme, vuole la Champions con la Lazio, che si è mossa bene. I Blancos devono scendere, la pretesa di 20 milioni ad un anno dalla scadenza deve essere abbassata.