Vicinissimo Correa, la Lazio procede spedita verso la definizione della trattativa. Con una novità importante: la Lazio potrebbe decidere di chiedere il giocatore in prestito: operazione gratuita più riscatto di 20 milioni è quanto chiesto dal club di Formello a fronte dei 4 mln di prestito piú 22 di riscatto chiesti dalla società iberica. Una distanza che si può colmare, si stanno limando i dettagli.



MERCATO LAZIO - Correa è ad un passo dal vestire la maglia della Lazio, come riporta il Corriere dello Sport. Il 24enne ed ex blucerchiato, cresciuto nell’Estudiantes con l'ex biancoceleste Veron (lo stesso che lo mandò a Genova), potrebbe aggregarsi al gruppo nella seconda parte del ritiro estivo. Difficile che arrivi ad Auronzo di Cadore.