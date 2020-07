L'obiettivo n.1 in difesa della Lazio rimane Kumbulla: Tare non molla, vuole portare a Roma il difensore del Verona, crede di avere tra le mani un futuro campione. La concorrenza è serrata: per ora Juventus ed Inter sembrano indietro, ma potrebbero innestare le marce alte. Per questo il ds albanese, come riporta il Corriere dello Sport, ha appuntato un altro nome sul taccuino, quello di Bruno Viana.



MERCATO LAZIO - Non è una novità: Bruno Viana, difensore centrale del Braga, era già stato accostato alla Lazio. Il club portoghese è molto vicino a Mendes, che con Tare ha ottimi rapporti. Il 25enne brasiliano del Braga in questa stagione ha giocato sempre, 47 partite su 50. Ha un contratto in scadenza nel 2023, sul mercato è un pezzo pregiato: in Portogallo sono certi che la Lazio si sia fatta avanti, il prezzo si aggira tra i 10 e i 15 milioni.