Da San Siro è uscito in lacrime nella ripresa: Joaquin Correa ha lasciato il campo per far posto a Caicedo, non è riuscito ad incidere sul match contro il Milan, nonostante una meravigliosa serpentina che per poco non regalava la palla del vantaggio a Ciro Immobile. Sta conquistando tutti a Roma: grande tecnica, capacità di saltare l'uomo, Correa presto potrebbe trovarsi anche a doversi confrontare con intrecci e interessi di calciomercato. Con i grandi club che lo hanno notato da tempo.



MERCATO LAZIO - Ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, l'ex Lecce Guillermo Giacomazzi, membro dell'entourage dell'argentino, ha commentato un possibile interesse del Napoli per lui: "Napoli su Correa? Che ci sia un club come il Napoli interessato a lui è una cosa bellissima per il ragazzo perchè il Napoli è una squadra importante, tra le più importanti d'Italia. E' ancora presto per parlare di mercato perchè mancano ancora tante partite da qui alla fine del campionato".