La Lazio si muove sul calciomercato, in particolare Igli Tare deve rinforzare la fascia destra. Il profilo ideale potrebbe arrivare dalla Bundesliga, un nome interessante potrebbe essere Giulio Donati, 28enne del Mainz in scadenza di contratto a giugno. Occasione a prezzi bassi, è fuori rosa perchè non ha rinnovato. E Tare ha fiutato l'occasione.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Donati tornerebbe volentieri in Italia: "Io posso giocare laterale in una difesa a quattro, ma anche da quinto di centrocampo con una retroguardia a tre. Mi sento in forma, sto bene fisicamente. E poi ho tantissima voglia di tornare a fare qualcosa di importante anche in Italia". Magari proprio alla Lazio? "Di certo è gratificante che il mio nome venga accostato a un grande club come la Lazio, è un onore" afferma l'esterno del Mainz. "Parliamo di una squadra importante, che in questi anni ha fatto molto bene. Un club pieno di storia e con dei tifosi spettacolari".