Milinkovic è l'uomo più chiacchierato del momento in casa Lazio. La valutazione del serbo cresce di giorno in giorno, su di lui stanno cominciando le grandi manovre di club del calibro di Real Madrid e Manchester United, nonostante le richieste altissime di Claudio Lotito. Tare l'ha promesso: “Se Milinkovic parte sarà sostituito con un giocatore all’altezza”. Dalla Spagna rilanciano nuovamente: sul suo taccuino un nome segnato di rosso è quello di André Gomes del Barcellona.



MERCATO LAZIO – Secondo quanto riportato da ‘Sport’, infatti, l’allenatore blaugrana Ernesto Valverde ha ufficialmente messo alla porta Andrè Gomes: il Barcellona valuta il proprio centrocampista circa 25 milioni, è disposto perfino a perderci qualcosa, ma nessuno si è fatto avanti. Alcune dirigenze si stanno muovendo per un prestito con diritto di riscatto: non solo la Lazio, ci sono su di lui anche Everton e Napoli. Nel 2016 Gomes è stato acquistato dal Valencia per la cifra monstre di 37 milioni. Il Barcellona spera nei Mondiali per rivalutare il suo cartellino, altrimenti potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi del prestito. Con la Lazio che rimane in allerta.