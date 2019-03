La Lazio vuole riportare in Italia un ex Inter. Sulla mediana mancano alternative, Tare si sta muovendo per rinforzare il centrocampo con un innesto di esperienza. Medel è sul mercato, il cileno al Besiktas non ha fatto bene, soprattutto dopo aver dovuto abbandonare la pista di mercato che lo avrebbe portato in Premier League. L'offerta era sul tavolo, il Besiktas ha rifiutato, e le prestazioni di Medel sono calate.



MERCATO LAZIO - Medel è sul mercato, arrivato dall'Inter, potrebbe partire per un cifra intorno ai 4,5 milioni di euro. Come riporta i media turchi, le sue dichiarazioni fanno pensare ad una separazione a fine stagione: "Ho rinviato tutte le offerte alla fine del campionato, ora sono concentrato solo sulla mia squadra". Parole che sanno di addio, e Tare vuole sfruttare l'occasione low-cost.