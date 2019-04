Era sotto osservazione: gli scout di Lazio, Fiorentina e Tottenham hanno ammirato il 99 del Fenerbahce Elif Elmas durante il derby contro il Galatasaray. E hanno preso molti appunti: il gol del pareggio del "Fener" lo ha firmato proprio il giovane centrocampista macedone, nuova stella della Super Lig turca.



ELMAS MERCATO LAZIO - La Lazio vuole ripetere il colpo Milinkovic e soffiare di nuovo un sicuro talento alla Fiorentina: Elmas ha pareggiato la rete di Onyekuru nonostante la sua squadra fosse in 10 uomini, in un match ad alta tensione, carico di agonismo e tanti ammoniti. Un errore in fase di impostazione del Gala è costato carissimo: l'azione si è snodata sulla sinistra, il pallone basso al centro ha premiato l'inserimento perfetto di Elmas che ha freddato l'ex Lazio Muslera. Un bel biglietto da visita in vista del prossimo calciomercato.