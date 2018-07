Il mercato Lazio è al lavoro, in entrata e in uscita. Tare lavora per sfoltire la rosa, la difesa è il reparto da ricostruire. La cessione di de Vrij ha lasciato un vuoto importante al centro, il sostituto deve ancora artrivare. Nel frattempo come riporta Il Messaggero il difensore biancoceleste Bastos piace al Wolverhampton.



MERCATO LAZIO - Pochi giorni fa Bastos ha espresso la volontà di rimanere alla Lazio, ma di fronte ad un'offerta dalla Premier League possono cambiare tante cose: piccolo problema, Lotito chiede almeno 15 milioni per lasciarlo partire. Per ora tutto fermo, bisognerà vedere se, a quelle cifre, dall'Inghilterrà scatterà l'assalto.