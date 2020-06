Due nomi noti, due nomi segreti per sostituire Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio è al centro di una furibonda asta di mercato, oltre a De Paul sul taccuino di Igli Tare ci sono molti nomi. Uno è Dominik Szobszlai, che piace tantissimo al ds albanese e al Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono altri possibili sostituti della stella serba.



TUTTI I NOMI PER IL DOPO MILINKOVIC - Altro nome molto caldo è quello di Leander Dendoncker: cartellino dal prezzo elevato, almeno tra i 25 e i 30 milioni, ha un fisico imponente ed è molto duttile e intelligente tatticamente. Ma ci sono anche due nomi segreti sul taccuino di Tare: il primo è il 24enne Joao Palhinha è dello Sporting Lisbona, attualmente in prestito al Braga, feudo del potentissimo Mendes, con cui Tare ogni tanto ha già lavorato. Il secondo è invece Florentino Luis, classe 2000, talento purissimo del Benfica: piace a molte big in giro per l'Europa, è l'astro nascente del calcio portoghese.