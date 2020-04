Escalante alla Lazio, si farà, ma quando? Il centrocampista, in scadenza all'Eibar, si sarebbe legato ai biancocelesti lo scorso gennaio firmando un contratto fino al 2024. 27 anni, capitano dell’Eibar, ora bisognerà capire quando approderà nella capitale. E non solo per i problemi noti di lockdown.



ESCALANTE LAZIO – In un momento normale Escalante sarebbe arrivato a Roma il 1 luglio e si sarebbe messo a disposizione della Lazio, dopo le visite mediche di rito. Il giocatore, a quel punto, si sarebbe immerso nella sua nuova realtà romana. Ma, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la necessità di concludere i campionati da parte delle varie leghe potrebbe concedere una proroga ai giocatori in scadenza: per evitare di falsare i campionati si sta cercando l'escamotage normativa per prolungare i contratti. Per Escalante alla Lazio bisognerà aspettare.