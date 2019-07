Vogliono Felipe Caicedo a gran voce. A dir la verità, tutti lo cercano, tutti lo vogliono: Simone Inzaghi lo tratterrebbe volentieri alla Lazio, se potesse convincerlo. L'attaccante, dopo un 2019 da protagonista, ha molto mercato: dalla Cina agli Emirati Arabi, passando per l'Inghilterra.



MERCATO LAZIO CAICEDO - Il Leeds ci sta pensando: a Bielsa piace molto, lo considera il profilo ideale per l'attacco. E non è l'unico a volerlo in Inghilterra. A quanto pare Caicedo ha scatenato l'hype dei tifosi del Leeds, che sognano un suo arrivo a suon di social. “Speriamo che questa volta riusciremo a prenderlo, torturerà le difese”, scrivono alcuni. Oppure: “Credo che un attaccante esperto come lui ci darebbe una grande mano e un supporto per la prossima stagione”. C'è chi prova a stimolarlo: “Diventa leggenda e portaci in Premier League!”.