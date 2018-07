La Lazio cerca il sostituto di Felipe Anderson: la trattativa con il West Ham è in fase avanzata, potrebbe arrivare a breve la fumata bianca. Tare è già al lavoro, vuole un giocatore ad alto tasso qualitativo, possibilmente dal Brasile stesso.



MERCATO LAZIO - Secondo Repubblica, il nome in cima alla lista del ds Tare è quello di Luan. 25 anni, attaccante del Gremio, sulla trequarti può giocare ovunque, sempre con la stessa qualità. Se dovesse arrivare la cifra richiesta da Lotito per Felipe, Tare vorrebbe investire 25 milioni su Luan. Pronti-via, il sostituto di Felipe è pronto.