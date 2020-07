Primo giorno di scuola anticipato per il nuovo acquisto della Lazio: Gonzalo Escalante ha deciso di non prolungare il suo contratto con l'Eibar, vuole concentrarsi solo sulla sua nuova avventura in Italia. Sarà Escalante il primo acquisto della Lazio: l'argentino è già pronto.



MERCATO LAZIO - Nella giornata di ieri è andato a far visita al Centro Sportivo di Formello: spesso il ds Tare porta i nuovi giocatori o i possibili acquisti a vedere il quartier generale biancoceleste, fiore all'occhiello del club di Lotito. Escalante è il sostituto ideale di Marco Parolo: tanta corsa e cuore al servizio di Simone Inzaghi.