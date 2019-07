Per Igli Tare la Turchia è terra di conquista: ha ottimi rapporti in Super Lig, spesso sono stati accostati alla Lazio giocatori proveniente dal campionato turco, tra cui, ultimamente, Yazici del Trabzonspor per sostituire Milinkovic. Ma le vie del mercato sono infinite, e spesso non vanno come dovrebbero...



MERCATO LAZIO - In passato ha bussato alle porte sempre del Trabzonspor per Yusuf Erdoga, classe ’92. Siamo nel 2016, il retroscena lo svela lui stesso ai microfoni dei media turchi: “In ogni vita ci sono dei momenti cruciali, nella mia carriera ne conto tanti. Con il Trabzonspor ho giocato per la prima volta in Europa. Lo ricordo come un bel periodo quello. La Lazio e la Roma mi hanno cercato con insistenza”. Erdogan, dopo l’esperienza a Trebisonda, ha giocato con il Bursaspor e Kasimpaša. Ma per lui è stata una vera e propria sliding door: “Con Tare ci siamo incontrati. Si era deciso per un passaggio in biancoceleste a fine stagione. Ma alla fine non si fece più nulla, il mio presidente Haciosmanoglu mi chiese di restare ancora. Ho accettato, il patron l’ho sempre visto come un padre".