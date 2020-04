La Lazio vuole Lorenzo Insigne. Come riporta Tuttosport, Inzaghi si aspetta un mercato top, dopo una stagione al vertice della classifica. Vuole prima di tutto la permanenza dei big: l'ossatura della squadra per la Champions League deve rimanere. I vari Acerbi, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Immobile vanno confermati. Poi chiederà alla società uno sforzo importante. E sogna Insigne.



MERCATO LAZIO INSIGNE - In attacco Inzaghi si aspetta un tentativo per Giroud, ma al tavola di Raiola, oltre a Bonaventura, il nome vero è il capitano del Napoli, che piace da matti ad Inzaghi. L'asso nella manica di Inzaghi si chiama Ciro Immobile: è legato ad Insigne da lunga amicizia, che potrebbe fare la differenza.



INSIGNE LAZIO LE CIFRE - Le cifre dell'operazione sono immense: Insigne viene valutato almeno 60 milioni di euro, un prezzo altissimo per le casse di Lotito che potrebbe arrivare a quella cifra solo cedendo un big. Per non parlare dello stipendio: Insigne percepisce 5 milioni di euro, cifra distante dai 3,5 milioni che può offrire Lotito.