Inzaghi lo vuole in rosa. Lo ha convinto, mai come questa volta il ritiro gli ha aperto la strada della Serie A. Alessandro Rossi, attaccante ex Salernitana, nella terza amichevole contro la Triestina è stato uno dei migliori in campo, confermandosi una delle migliori soluzioni offensive di Inzaghi. Che a questo punto vorrebbe tenerlo.



NEWS LAZIO - Il mister stravede per lui, lo conosce benissimo, come riporta il Corriere dello Sport, dopo il fallito passaggio al Lucerna lo vorrebbe nella capitale. Sarebbe l'alternativa ad uno tra Wesley (tutto bloccato) e Lucas Perez. Forse il vice Immobile la Lazio già lo ha in casa.