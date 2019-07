La situazione Jony è più complessa del previsto. Mercoledì l'esterno del Malaga è arrivato a Fiumicino per accasarsi alla Lazio, ma il transfer non è mai arrivato. Anzi, è arrivata a mezzo società la risposta Al-Thani, proprietario del Malaga: "Io non ho firmato nessun contratto". Cosa sta succedendo?



MERCATO LAZIO JONY - Jony lunedì risolverà ufficialmente il suo contratto con il Malaga e, tempo 24 ore, raggiungerà i compagni ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro biancoceleste. Eserciterà la clausola sul suo contratto: con il Malaga in Segunda Division, il giocatore è libero di accasarsi in prestit in una squadra di prima divisione. Dopo 15 giorni dalla risoluzione, il giocatore chiederà il trasfer automatico alla FIFA. Un trasferimento più spinoso del previsto, che porterà alla Lazio il terzo assist-man della Liga.