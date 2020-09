– Uno dei calciatori più menzionati negli ultimi mesi nelle trattative biancocelesti è stato quello di Marash Kumbulla. Subito dopo il mercato di gennaio la Lazio aveva ottenuto un pre-accordo col Verona e il calciatore. Circa 17 milioni di euro agli scaligeri e quinquennale di 1,5 milioni a salire per il classe 2000. Pian piano però, sul talento albanese nato a Peschiera del Garda si è scatenata un’asta con la Juve, ma soprattutto con l’Inter, che ha fatto ingolosire il presidente Setti. Quest’ultimo, che recentemente ha affermato che venderà il calciatore in questo mercato, ha alzato il prezzo. Lotito e Tare si sono spinti fino a 20 milioni di euro più il cartellino di André Anderson, offerta ritenuta troppo bassa dai vertici dell’Hellas.

Dopo due giorni di riposo in seguito al ritiro di Auronzo di Cadore, ieri pomeriggio la Lazio è tornata in campo a Formello. Tra i calciatori biancocelesti a lavoro c’era anche Bastos. Il difensore angolano è vicinissimo alla cessione. Sembra praticamente fatta per il suo passaggio ai campioni di Turchia dell’Istanbul Basaksehir. Un affare che alla Lazio frutterà una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Con la partenza di Bastos è chiaro che il club capitolino si riverserà sul mercato per il tanto agognato difensore.Pian piano l’asta sta scemando. Lastarebbe pensando a Kumbulla solo per il prossimo anno (e se non dovesse partire ora). Sembrerebbe poi che l’Inter, principale antagonista dei biancocelesti, si sia defilata. Così il difensore albanese è tornato ad essere prepotentemente accostato alla Lazio, nonostante Tare qualche settimana fa aveva dichiarato: “”. Semplice strategia? Probabile. Intanto in casa Lazio è tornato Cristiano. Sembrava destinato ad un’altra stagione alla, invece nulla. Si allenerà a parte a Formello in attesa di una nuova sistemazione. Considerando il suo profilo, ovvero esterno destro di spinta per il centrocampo, il classe ’95 potrebbe interessare al tecnico dei gialloblu Ivanper il suo 3-4-1-2. Ecco quindi un’altra carta da giocare per la Lazio nella trattativa che porta a Kumbulla. Lombardi si aggiunge così ad André Anderson e Kiyine.