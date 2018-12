La Lazio si rifà il look, o, per riprendere una battuta del presidente Lotito, la Ferrari va dal meccanico. E non ne esiste di migliore del mercato di riparazione del mercato di gennaio: il ds Tare ha promesso di muoversi per rinforzare la rosa e lanciare un segnale importante all'ambiente e alla squadra.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, priorità alla corsia di destra, dove la Lazio dovrà sbrigarsi e muoversi con intelligenza. Sul taccuino del ds biancoceleste ci sono tanti nomi, a partire da Donati del Mainz, che è fuori rosa, fino ad arrivare all'esperto Caligiuri dello Schalke. Nno solo, ci sono anche i sogni nel cassetto: la Lazio potrebbe scegliere di investire con forza e riportare in Italia Zappacosta del Chelsea e Darmian del Manchester United, entrambi desiderosi di tornare in Serie A.