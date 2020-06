Sergej Milinkovic Savic infiamma il mercato della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, 3 big gli stanno facendo una corte spietata: Manchester United, Paris Saint Germain e Real Madrid vogliono portarlo via da Roma. Per ora in vantaggio sembrano i Red Devils: pensano sia l'unico sostituto ideale di Paul Pogba, anche lui sempre dato per partente.

MERCATO LAZIO MILINKOVIC - Non solo Premier League: anche Leonardo, dopo aver provato a portarlo al Milan, ora ci ritenta al Psg. L'operazione è molto complicata, la base d'asta altissima, per ora il Real Madrid di Zinedine Zidane rimane defilato: il tecnico francese vorrebbe Pogba, ma i Blancos rimangono la meta preferita del centrocampista serbo.