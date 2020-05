L'arma segreta di Frank Lampard che piace alla Lazio. Ruben Loftus-Cheek è stato accostato alla Lazio, ma in questa stagione praticamente non ha mai visto il campo. Nonostante il divieto di fare mercato, Loftus-Cheek non ha praticamente mai giocato: è stato tormentato da un infortunio al tendine d'Achille, che lo ha tenuto fuori fino ad ora.



MERCATO LAZIO - Il Chelsea lo ha perso in un'amichevole contro il New England Revolution giocata lo scorso maggio, nel finale di stagione: i motivi erano nobili, ricordano i media inglesi - (combattere l'antisemitismo), ma in quel momento della stagione è stato un rischio, pagato a duro prezzo da Loftus Cheek. Che ora potrebbe tornare disponibile: il Chelsea deve rifondare la mediana, ma potrebbe ripartire da lui e Mason Mount. Anche perché, per il resto, con Kanté desiderato da mezza Europa e Barkley totalmente inconsistente, il centrocampo del Chelsea va rimesso in piedi quasi da capo. Un problema per le pretendenti di Loftus Cheek, che dovranno strapparlo a Lampard a suon di milioni di sterline.