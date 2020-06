Il destino di Mario Götze è in bilico. In uscita al Borussia Dortmund, anche se il destino di Lucien Favre sulla panchina è in bilico, il centrocampista che piace alla Lazio potrebbe decidere di guardarsi intorno lo stesso e lasciare la Ruhr. Ha incassato anche l'apprezzamento di Hansi Flick, l'allenatore del Bayern: "Calciatore di talento, spero che possa riprendersi il tempo perso e che possa giocare con successo negli ultimi anni di carriera senza infortuni".



MERCATO LAZIO - Come raccontano i media tedeschi, su Götze ci sono molti club: in scadenza, potrebbe essere una scommessa a 0 interessante. La pensa così Igli Tare, che vorrebbe portare alla Lazio un giocatore da Champions. Nel frattempo, nei piani di Favre Götze non c'è mai stato. Era in panchina anche nella goleada contro il Paderborn di ieri, non è neanche subentrato.