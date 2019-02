Il mercato Lazio sta per cominciare. Il ds Igli Tare come sempre si muove alla ricerca di giovani poco conosciuti, in grado di aiutare la squadra. Come riporta Sportmediaset, la Lazio avrebbe messo nel mirino Giorgi Chakvetadze, centrocampista classe '99 del Genk. Georgiano, quest'anno ha segnato 4 gol e regalato 2 assist in Pro League, che salgono a 8 con l'Europa League.



MERCATO LAZIO - Sul giocatore ci sono anche Sampdoria e Roma, il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 10-15 milioni. Dalle ultime novità, il club blucerchiato sarebbe in vantaggio su tutti. Accelerata per portarlo in Italia, a Genova: le romane dovranno muoversi, se non vogliono perderlo.