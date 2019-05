Traslochi in vista a centrocampo. Come riporta il Messaggero, sembrava il reparto più rinforzato da Tare in casa Lazio, alla fine è stato un flop totale, o quasi. Si salverà Berisha: è costato 8 milioni, è ancora ai box, difficilmente potrà essere ceduto ad un buon prezzo in estate. Ma non è l'unico con la valigia in mano.



MERCATO LAZIO - Badelj ha deluso, non è mai entrato nelle grazie di Inzaghi, a Cagliari potrebbe essere una delle sue ultime partite, lo stesso Milinkovic potrebbe salutare dopo la finale se dovesse arrivare una super offerta. Per questo Tare lavora in entrata: si è fatto il nome di William Arao, classe '92, capitano del Flamengo. Estro e duttilità, bisogna svecchiare la mediana. Tare avrebbe già smentito l'interesse, ma l'obiettivo a centrocampo resta. In ottica green anche l'acquisto dal Liverppol di Bobby Adekanye. Ha già firmato, in una visita segreta a Formello ad aprile.