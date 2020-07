Nuove voci su Sergej Milinkovic Savic: sul centrocampista si stanno muovendo i migliori club d' Europa. Lo scorso anno ci aveva provato senza risultato il Manchester United, e Milinkovic è diventato uno dei protagonisti della corsa Scudetto della Lazio.



MILINKOVIC SAVIC PREZZO - Come riporta Lalaziosiamonoi.it, il prezzo del serbo non è in discussione: Lotito, nonostante la possibile crisi economica in arrivo, valuta Milinkovic Savic 100 milioni di euro. Può pensare di trattare su bonus, contropartite, ma non accetterà cifre tra i 50 e i 70 milioni, quella messa sul piatto da Leonardo del Psg. Le pretendenti del serbo sono avvertite.