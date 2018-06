La Lazio punta un top-player. Tare ci prova: vuole portare a Roma il terzo big, dopo Klose e Lucas Leiva. Un nome pesante, capace di generare entusiasmo nella piazza. Condizione primaria per arrivare a questa fanta-operazione è la cessione di Milinkovic-Savic, che la Lazio valuta 150 milioni.



MERCATO LAZIO: I BIG - La Lazio ha nel mirino alcuni big. Il top player potrebbe venire di nuovo, come già accaduto per Leiva, dalla Premier League. Come riporta il “Il Corriere dello Sport”, la Lazio sogna Aaron Ramsey, un colpo stellare da affiancare a Leiva. Non solo, altri nomi da sogno (forse eccessivamente da sogno) sono Rakitic (vicino alla Lazio nel 2014, non più felicissimo al Barcellona) o Fabregas del Chelsea. Nomi importanti, praticamente proibitivi, a meno che, con la cessione di Milinkovic, Tare e Lotito vogliano fare il colpo ad effetto, capace di meravigliare ancora.