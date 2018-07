Felipe Anderson torna a Roma, con 8 giorni di anticipo rispetto all'adunata generale a Formello. Nelle prossime ore, come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe incontrare Lotito, l'ultimo tentativo del presidente della Lazio, che vuole convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza 2020. Potrebbe essere l'ultima mossa di Lotito.



MERCATO LAZIO - Non è solo un problema contrattuale, Felipe ha fatto la sua scelta: non si sente centrale nel progetto tattico di Inzaghi. Vuole l'Inghilterra, ma per ora il West Ham rimane lontano dai 50 milioni richiesti da Lotito. 35 + 7 di bonus l'offerta sul tavolo, si avvicinano al giocatore anche Monaco e Valencia, per ora la Premier è pista più calda.