MERCATO LAZIO - Come riporta il Tempo, Lotito avrebbe voglia di regalare ai tifosi un acquisto coi fiocchi. Potrebbe essere il possibile sostituto di Felipe Anderson: Gomez piace ad Inzaghi ma non troppo alla dirigenza, Pedro del Chelsea è l'ultimo dei grandi nomi accostati alla Lazio. Arriverà un grande acquisto: dopo 14 anni, Lotito vuole farsi un regalo.