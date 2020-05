Luiz Felipe non si fa distrarre, nemmeno se, su di lui, si accendono i riflettori di calciomercato. Barcellona e Bayern stanno studiando i suoi movimenti e la sua situazione: la Lazio lo ha pagato 0, ora vale almeno 40 milioni e gli estimatori non mancano. Lotito non vuole lasciarselo sfuggire: come riporta il Corriere dello Sport ha avviato i negoziati per il rinnovo. Ma lo stesso difensore brasiliano sta remando per rimanere nella capitale.



CALCIOMERCATO LAZIO - Lo stesso Luiz Felipe sembra dunque intenzionato a declinare la corte di Setien e del Barcellona: “Fanno piacere le voci del Barcellona, ma sono concentrato soltanto sullo scudetto e sogno i Mondiali con il Brasile. Devo pensare soltanto a dare il meglio per la Lazio”.