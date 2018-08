La Lazio deve assolutamente sfoltire la rosa. In casa biancoceleste è un discorso prioritario. E riguarda alcuni giocatori che, fino a pochi mesi fa, sembravano punti fermi nella rosa. Sono giorni decisivi per capire se Jordan Lukaku farà parte della nuova Lazio oppure no. Lukaku, ad esempio, oscilla tra il rinnovo e il rischio "taglio". Gli over 22 in rosa possono essere al massimo 17, mentre la Lazio ne ha 19 e il regolamento non lo consente. Servono due cessioni: gli indiziati principali a lasciare Roma sono Djavan Anderson, che potrebbe sempre andare a Salerno, e Dusan Basta.



MERCATO LAZIO - Per basta ci sono due destinazioni possibili: Parma e Ferrara, ma nessuna sembra gradita al giocatore. Per questo in partenza potrebbe esserci Lukaku: come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio gli avrebbe proposto il rinnovo (il suo contratto ha scadenza nel 2020), ma vorrebbe anche delle garanzie sulle sue condizioni fisiche. L'esterno sinistro ha saltato tutta la preparazione estiva per risolvere la tendinopatia al ginocchio sinistro che lo ha tormentato durante la scorsa stagione. Con Durmisi la concorrenza sulla fascia è aumentata, che fine farà Lukaku?