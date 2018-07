Uno dei grandi assenti di Auronzo di Cadore, la sede del ritiro della Lazio, uno dei grandi assenti anche dai vortici del calciomercato. Doveva essere protagonista, per ora non è neppure comparsa: Sergej Milinkovic-Savic dovrebbe rientrare a Roma il 1 di agosto nonostante Kezman, il suo agente, voglia sfruttare gli ultimi giorni di luglio per trovare una soluzione.



MERCATO LAZIO - Le pretrendenti, per ora, nicchiano. La Juventus ha bussato il super colpo Cristiano Ronaldo, e sembra intenzionata a muoversi sul grande ex Pogba, protagonista degli ultimi Mondiali in Russia con la sua Francia. Il Real Madrid ha altre priorità, tra cui Hazard, per ora Chelsea e United, per motivi diversi, attendono. Per ora anche il sostituto di Milinkovic rimane segreto, non solo la sua destinazione.