Sui social impazza solo un nome: Milinkovic Savic. In Italia i tifosi del Milan sperano in un'operazione importante di Leonardo (che ha smentito tutto), dall'estero devono lanciare l'assalto in fretta, il tempo sta per scadere. Come riporta il Corriere dello Sport, la partita del destino si gioca sul filo di lana: restare a Roma, con ingaggio aumentato, superiore a 3 milioni, o andare via.



MERCATO LAZIO - L’ultima offerta arrivata alla Lazio, sul piatto 100 milioni, è stata rispedita al mittente, ma il rilancio è nell'aria. Kezman, l'agente, è in stretto contatto con il suo assistito: in fila Real Madrid, Manchester Unitede e Chelsea che stanno aumentando la pressione. Il Milan sembra aver virato su altre obiettivi, se vuole Milinkovic dovrà stare attento al pressing delle concorrenti. In particolare quello delle inglesi: domani alle 18 chiuderà il mercato della Premier, devono sbrigarsi.