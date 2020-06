Nome nuovo per l'attacco della Lazio: Igli Tare continua a pescare in Spagna. Dopo il possibile arrivo di Luis Suarez, stavolta tocca al serbo Igor Zlatanovic, di proprietà Maiorca, in prestito al Numancia. Classe '98, come riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante viene dal vivaio del Partizan Belgrado.

MERCATO LAZIO - Arrivato in Spagna dal Radnik per 1,3 milioni di euro, è stato mandato subito in prestito a farsi le ossa. La Lazio lo ha notato e vorrebbe investire su di lui per il futuro. In attacco gli acquisti potrebbero essere addirittura due: non solo Suarez, dalla Spagna potrebbe arrivare anche Zlatanovic.