La Lazio guarda in Scozia sul mercato. Dopo il niet di Tare ad Adryelson, secondo il "The Sun" stavolta gli occhi del dirigente biancoceleste sono su Aaron Hickey, un difensore classe 2002.



MERCATO LAZIO - Cresciuto nelle giovanili del Celtic, si è fatto notare con gli Hearts, ultimi in classifica. Il difensore è sul taccuino di Milan, Manchester City e Crystal Palace. In Scozia ne parlano benissimo: è molto duttile, può giocare in tutti i ruoli della difesa e spesso ha fatto il terzino sinistro della difesa a quattro. Potrebbe essere una buona mossa a costi contenuti, in pieno stile Tare: il contratto è in scadenza 2021, ma Hickey non avrebbe intenzione di rinnovare.