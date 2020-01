Non solo Giroud: in casa Lazio è salito l'entusiasmo nelle ultime 24 ore di mercato. Lo stop - leggero - di Correa ha fatto crescere all'improvviso le aspettative. Si cerca il mister X che Tare starebbe trattando. La Lazio avrebbe già in mano un profilo, ma non sarebbe sicura di riuscire a prenderlo. Troppe squadre su di lui, almeno 4 pretendenti.



MERCATO LAZIO - La notizia di un assalto concreto, dopo 1 mese di mercato fermo, ha acceso l'ambiente di entusiasmo. Tantissimi i nomi sul piatto, come riporta il Messaggero, da Pedro a Batshuayi del Chelsea, l'ex Villarreal Bakambu, Ibisevic, Edouard del Celtic e Lainez del Betis. Tutti già accostati al club biancoceleste, tutti già presi in considerazione. Mister X potrebbe essere tra loro.