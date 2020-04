Lazio, oltre a Luis Suarez (del Saragozza) sono molti i nomi di mercato che Tare sta visionando. Il ds sta monitorando la situazione, vorrebbe un rinforzo in avanti da affiancare a Ciro Immobile. In cima alla lista di Tare c'è sempre Giroud, ma arrivare al francese sembra molto difficile, l'Inter è in vantaggio netto. Per questo Tare sta anche visionando altri nomi sul mercato.



MERCATO LAZIO - Oltre a Suarez piace molto Vedat Muriqi del Fenerbahce, ma il rischio asta è molto alto, visti gli interessamenti che arrivano dalla Premier League. Sul taccuino di Tare c'è anche Ekuban deò Trabzonspor, Bakambu e Dzyuba, centravanti russo di grande esperienza.