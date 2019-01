Il mercato è vicinissimo, la Lazio dovrà muoversi, farà lo stesso la prossima avversaria in Europa, il Siviglia. A cui piace Javier Hernandez, soprattutto se dovesse far partire Muriel e lasciarlo andare in Italia, alla Fiorentina.



MERCATO - Non solo: come riporta Mundo Deportivo, l'Arsenal potrebbe piombare su Banega, a quel punto dalla Spagna potrebbero decidere di puntare tutto su una delle grandi delusioni del mercato Roma di quest'anno: il Siviglia potrebbe decidere di portare in Liga Pastore. Intrecci di mercato, prima di finire in campo, per giocarsi il passaggio del turno.