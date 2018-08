Doveva partire, alla fine le sue chance di rimanere stanno crescendo a dismisura. E non stiamo parlando di Milinkovic Savic: Felipe Caicedo sembrava in procinto di lasciare la Lazio, che non è riuscita a piazzarlo. In ritiro, ad Auronzo di Cadore, ha fatto bene, tanto da conquistarsi l'appoggio di Inzaghi e far naufragare la trattativa per Wesley, il suo possibile sostituto.



MERCATO LAZIO - Gli interessamenti per Caicedo non sono mancati: dopo Turchia e Messico, nuovi corteggiamenti sono arrivati dalla Spagna. Caicedo, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, piace molto al Valladolid, così come al Betis Siviglia. Le richieste della Lazio sono alte, altissime: Lotito chiede 6-7 milioni, cifra a cui non è arrivato nessuno. Il prestito non è strada percorribile, Caicedo potrebbe rimanere.