Un pazzesco, enorme effetto domino, che porterebbe a Roma un big assoluto. La Lazio avrebbe individuato il sostituto di Milinkovic Savic. Il Real Madrid, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, sta cercando il suo sostituto, ma il nome del serbo è ancora caldo per la mediana. L'offerta alta, altissima dei Blancos porterebbe la Lazio di nuovo sul mercato. Ed ecco la pazza idea Fabregas. Il suo contratto con il Chelsea scade nel 2019 ed è in attesa di parlare con il neo tecnico Sarri per capire il suo futuro. La Lazio aspetta.



MERCATO LAZIO - Fabregas come Klose. Classe ’87, ancora al top fisicamente, se non dovesse rientrare nei piani di Sarri potrebbe partire.Sarebbe un colpo incredibile per Tare e Lotito, che lancerebbe la Lazio come regina del mercato. La cessione di Milinkovic consentirebbe a Tare di offrire 4-5 milioni per l'ex Barcellona. Un nome clamoroso, forse eccessivo, ma se dovesse partire Milinkovic...