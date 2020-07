Una piccola anticipazione forse, un retroscena che sa di futuro: l'Hellas Verona di Maresh Kumbulla si è allenato nel centro sportivo di Formello, per concessione della Lazio, in vista del match contro la Roma. Un'ulteriore testimonianza del buon rapporto tra le due società, che presto potrebbe trovare ulteriore sbocco sul calciomercato. Il difensore è l'obiettivo n.1 della Lazio nella prossima sessione di mercato.



MERCATO LAZIO - La Lazio ne ha quindi approfittato per vedere da vicino il suo obiettivo principale, Kumbulla: come riporta il Corriere dello Sport l'offerta per ora ammonta a 20 milioni più André Anderson, si discute sulla valutazione da dare al cartellino del centrocampista. Setti, il presidente del Verona, vorrebbe un conguaglio più alto e ha messo nel mirino Cristiano Lombardi. Su Kumbulla sono appostate anche Juventus ed Inter, la Lazio deve fare in fretta. Intanto l'ha visto di nuovo da molto, molto vicino.