Il Chelsea piomba su Felipe Anderson. Potrebbe essere un'altra londinese ad approfittare dello stallo della trattativa fra Lazio e West Ham per il brasiliano. Gli Hammers non riescono a trovare l’intesa sul prezzo, sempre da Londra Roman Abramovich ha intenzione di scavalcare i rivali cittadini. La trattativa con Sarri non è ancora terminata, ma il Chelsea ha intenzione di affondare per Felipe, con il consenso dell'allenatore toscano. Come riporta “Il Tempo”, la prima offerta ammonta a 30 milioni di euro: troppo pochi per Lotito, che ne pretende 40. Ma il Chelsea è un altro tipo di interlocutore, potrebbe accontentarlo.