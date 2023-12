La Lazio sogna il grande colpo a centrocampo per il mercato di gennaio, ma molto dipenderà dalle uscite. Se parte Basic ci sarà margine per un grande assalto e l'obiettivo dichiarato è quello di Andrea Colpani. Il fantasista del Monza è corteggiato da Inter, Milan e Juve, ma per giugno e i biancocelesti vorrebbero provare il super-sgarbo.