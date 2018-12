La stampa inglese condanna il sogno di calciomercato della Lazio sulla fascia. Secondo il Daily Star, Darmian è "un po' un giocatore nullo". Il tabloid ha votato, uno per uno, i protagonisti, in negativo, della disastrosa stagione del Manchester United. E non ha risparmiato critiche all'ex Torino: "Usato con parsimonia da Mourinho, ha iniziato 4 partite, tra cui quelle contro Liverpool e Arsenal. Abbastanza affidabile in fase difensiva, ma offre poco in avanti. Un po' un "giocatore da niente". La Lazio punterebbe a rivalutare l'esterno, ma i piani di Tare potrebbero essere più complicati del previsto: molto dipenderà dalla guida tecnica del Manchester United della prossima stagione.