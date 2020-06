Milinkovic Savic è al centro della solita, estenuante bagarre di calciomercato: il centrocampista serbo della Lazio piace a tantissime big, sono in tanti sulle sue tracce e sicuramente occuperà pagine di giornale e ore di trasmissione in radio tra offerte, smentite e nuove proposte. La Lazio, dal canto suo, come riporta il Corriere dello Sport, se lo coccola ed è serena. Sa già di avere un possibile sostituto.



MERCATO LAZIO - In casa biancoceleste il primo nome sulla lista se dovesse partire Milinkovic Savic è Rodrigo De Paul dell'Udinese: l'argentino piace tantissimo, viene giudicato pronto e già rodato in Serie A. Potrebbe lasciare l'Udinese, ma a cifre molto molto alte: serviranno le montagne di milioni che Lotito chiede per Milinkovic.