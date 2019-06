Castagne sempre più lontano dalle sirene di mercato. L'esterno, che piace tantissimo al Napoli, in vantaggio su Lazio, Fiorentina e Celtic, potrebbe rimanere all'Atalanta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo una stagione da protagonista l'agente dell'esterno ha bussato a Sartori, chiedendo un ingaggio triplo rispetto ai 550mila percepito fino ad ora.



MERCATO LAZIO - Dopo la conferma di Gasperini, Percassi sembra aver intrapreso la strada che porta a trattenere i big, confermati in blocco, e a prendere altri giocatori di livello. Questa la promessa fatta al mister, questa la volontà del presidente, che farà di tutto per trattenere Castagne.